POL-HS: Einbruch in Jugendwerkstatt
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Zwischen dem 22. Oktober (Mittwoch), 16 Uhr und dem 23. Oktober (Donnerstag), 7.20 Uhr, drangen Einbrecher in der Fichtenstraße gewaltsam in eine Jugendwerkstatt ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie mit einem Tresor, in dem Bargeld gelagert wurde.
