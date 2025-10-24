PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Jugendwerkstatt

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zwischen dem 22. Oktober (Mittwoch), 16 Uhr und dem 23. Oktober (Donnerstag), 7.20 Uhr, drangen Einbrecher in der Fichtenstraße gewaltsam in eine Jugendwerkstatt ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie mit einem Tresor, in dem Bargeld gelagert wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

