PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/ME Vermisstensuche der Polizei Mettmann

Wuppertal (ots)

Die Polizei Mettmann sucht seit gestern Mittag (28.08.2025, 11:30 
Uhr) nach einer Seniorin.

Die 85-jährige Edith S. ist aus einem Krankenhaus an der 
Heusnerstraße in Barmen abgängig. Ihr Lebensmittpunkt befindet sich 
in Mettmann.

(siehe Pressemeldung der Polizei Mettmann:"Polizei sucht nach 
vermisster Seniorin", oder unter folgendem Link: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6106924)

Hinweise bitte an die Polizei Mettmann unter der Rufnummer 
02104/982-6250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 12:15

    POL-W: SG Fußgängerin angefahren - Polizei ermittelt Verdächtigen

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (28.08.2025, 15:40 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht, bei dem eine Fußgängerin eine Verletzung erlitt. Die 55-Jährige überquerte die Tersteegenstraße in Höhe der Lützowstraße. Als sie vor dem verkehrsbedingt stehenden Opel Corsa eines zunächst Unbekannten vorbeiging, fuhr er mit seinem Fahrzeug an. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 55-Jährige erlitt dabei eine ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:28

    POL-W: W Raub in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (27.08.2025, 22:50 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Raub auf einen jungen Mann. Der 25-Jährige hielt sich an der Schwebebahnhaltestelle Kluse auf, als sich ihm drei unbekannte Männer näherten, von denen einer ihn ansprach. Unvermittelt schlug der Mann ihm ins Gesicht. Währenddessen durchsuchten die beiden anderen seine Jackentaschen. In der Folge nahmen sie seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren