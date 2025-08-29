POL-W: W/ME Vermisstensuche der Polizei Mettmann
Wuppertal (ots)
Die Polizei Mettmann sucht seit gestern Mittag (28.08.2025, 11:30 Uhr) nach einer Seniorin. Die 85-jährige Edith S. ist aus einem Krankenhaus an der Heusnerstraße in Barmen abgängig. Ihr Lebensmittpunkt befindet sich in Mettmann. (siehe Pressemeldung der Polizei Mettmann:"Polizei sucht nach vermisster Seniorin", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6106924) Hinweise bitte an die Polizei Mettmann unter der Rufnummer 02104/982-6250.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell