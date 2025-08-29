POL-W: W/ME Vermisstensuche der Polizei Mettmann

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (27.08.2025, 22:50 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Raub auf einen jungen Mann. Der 25-Jährige hielt sich an der Schwebebahnhaltestelle Kluse auf, als sich ihm drei unbekannte Männer näherten, von denen einer ihn ansprach. Unvermittelt schlug der Mann ihm ins Gesicht. Währenddessen durchsuchten die beiden anderen seine Jackentaschen. In der Folge nahmen sie seine ...

mehr