Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster Seniorin - 2508111

Bild-Infos

Download

Mettmann / Wuppertal (ots)

In Mettmann, Wuppertal und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach einer als vermisst gemeldeten Seniorin: Edith S. ist 85 Jahre alt und wurde letztmalig am Donnerstag (28. August 2025) zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr vom Pflegepersonal des Helios-Krankenhauses an der Heusnerstraße in Wuppertal-Barmen gesehen. Am späten Abend fiel dann auf, dass die Frau sich nicht mehr in ihrem Patientenzimmer befand.

Nach einer darauf folgenden eigenen Suche des Krankenhauspersonals wurde anschließend die Polizei informiert, die umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Frau einleitete - sowohl im Umfeld des Krankenhauses in Wuppertal, als auch an ihrer Wohnanschrift an der Talstraße in Mettmann sowie an bekannten Anlaufadressen. Auch ein Personenspürhund wurde bei der Vermisstenfahndung eingesetzt, doch leider führten die Fahndungsmaßnahmen bislang nicht zum Erfolg.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich die auf medizinische Hilfe angewiesene Frau in einer Notlage befindet, wendet sie sich nun mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit.

Leider ist nicht bekannt, welche Kleidung Edith S. zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug. Sie ist etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und hat graue Haare sowie eine Brille. Ein Foto von Edith S. ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Edith S. tätigen oder die Vermisstenfahndung durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die mit der Suche beauftragte Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 oder via Notruf 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell