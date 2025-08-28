Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.08.2025, 22:50 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Raub auf einen jungen Mann. Der 25-Jährige hielt sich an der Schwebebahnhaltestelle Kluse auf, als sich ihm drei unbekannte Männer näherten, von denen einer ihn ansprach. Unvermittelt schlug der Mann ihm ins Gesicht. Währenddessen durchsuchten die beiden anderen seine Jackentaschen. In der Folge nahmen sie seine Geldbörse und entfernten sich. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Die Täter sind zwischen 170 cm und 180 cm groß. Einer hatte eine dunklere Hautfarbe. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 002/284-0 zu melden.

