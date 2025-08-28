PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.08.2025, 22:50 Uhr) kam es in der Elberfelder 
Innenstadt zu einem Raub auf einen jungen Mann.

Der 25-Jährige hielt sich an der Schwebebahnhaltestelle Kluse auf, 
als sich ihm drei unbekannte Männer näherten, von denen einer ihn 
ansprach. Unvermittelt schlug der Mann ihm ins Gesicht. Währenddessen
durchsuchten die beiden anderen seine Jackentaschen. In der Folge 
nahmen sie seine Geldbörse und entfernten sich.

Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Gesicht.

Die Täter sind zwischen 170 cm und 180 cm groß. Einer hatte eine 
dunklere Hautfarbe. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
002/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

