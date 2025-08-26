PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit Totalschaden auf der Parkstraße - Vermeintliche Unfallfahrerin flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden (26.08.2025, 04:55 Uhr) kam ein BMW auf 
der Parkstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem 
Baum. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. 

Nach Zeugenaussagen eines 36-jährigen Fahrzeuginsassen befand sich 
eine 32-Jährige am Steuer seines BMW. Sie fuhr auf der Parkstraße in 
Richtung Ronsdorf. Kurz hinter der Einmündung Staubenthaler Straße 
kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Dort fuhr es über den Grünstreifen, touchierte ein Verkehrszeichen 
und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Die vermeintliche Unfallfahrerin flüchtete von der Örtlichkeit. Der 
36-jährige Beifahrer blieb leicht verletzt zurück. Der Rettungsdienst
brachte ihn in ein Krankenhaus. 

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.  

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfall 
oder der vermeintlichen Fahrerin machen können, sich mit der Polizei 
unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

