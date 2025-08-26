Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit Totalschaden auf der Parkstraße - Vermeintliche Unfallfahrerin flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden (26.08.2025, 04:55 Uhr) kam ein BMW auf der Parkstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Nach Zeugenaussagen eines 36-jährigen Fahrzeuginsassen befand sich eine 32-Jährige am Steuer seines BMW. Sie fuhr auf der Parkstraße in Richtung Ronsdorf. Kurz hinter der Einmündung Staubenthaler Straße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dort fuhr es über den Grünstreifen, touchierte ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem Baum. Die vermeintliche Unfallfahrerin flüchtete von der Örtlichkeit. Der 36-jährige Beifahrer blieb leicht verletzt zurück. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfall oder der vermeintlichen Fahrerin machen können, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell