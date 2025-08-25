PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Kollision zwischen Pkw und Linienbus

Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (23.08.2025, gegen 09:25 Uhr) ereignete sich auf der
Schwelmer Straße in Höhe der Straße In der Fleute ein Verkehrsunfall,
bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten.

Eine 36-jährige Wuppertalerin bog mit ihrem Citroen Berlingo von der 
Straße In der Fleute nach rechts auf die Schwelmer Straße ein. Dort 
stieß sie zunächst gegen den Bordstein des Gehwegs und kollidierte 
anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Durch den
Aufprall erlitt der Busfahrer (63 j.) leichte und die 
Citroen-Fahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie
zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. 

Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es 
entstand ein Sachschaden von circa 17.500 Euro.

Da der Verdacht bestand, dass die Frau das Fahrzeug unter 
Alkoholeinfluss geführt hat, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. 
Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

