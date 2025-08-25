Polizei Wuppertal

POL-W: W Kollision zwischen Pkw und Linienbus

Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (23.08.2025, gegen 09:25 Uhr) ereignete sich auf der Schwelmer Straße in Höhe der Straße In der Fleute ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Eine 36-jährige Wuppertalerin bog mit ihrem Citroen Berlingo von der Straße In der Fleute nach rechts auf die Schwelmer Straße ein. Dort stieß sie zunächst gegen den Bordstein des Gehwegs und kollidierte anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Durch den Aufprall erlitt der Busfahrer (63 j.) leichte und die Citroen-Fahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 17.500 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Frau das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein.

