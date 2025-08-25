Polizei Wuppertal

POL-W: SG - "Coffee with a cop" in Solingen: Die Polizei lädt die Bürgerinnen und Bürger auf Kaffee und gute Gespräche ein

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Für Mittwoch, den 27.08.2025, lädt die Kreispolizeibehörde Wuppertal die Bürgerinnen und Bürger auf einen Kaffee ein: Dann steht auf dem Neumarkt in Solingen von 11:00 bis 17:00 Uhr ein historisches Kaffeemobil, das als Anlaufstelle für alle dient, die mit ihrer Polizei ins Gespräch kommen möchten, Anliegen oder Fragen haben.

"Coffee with a the cop" heißt die Veranstaltung, die ursprünglich aus den USA stammt und auf Initiative des Innenministeriums NRW seit einiger Zeit auch in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird. Beschäftigte der Polizei nehmen sich fernab vom stressigen Alltag Zeit für die Bürgerinnen und Bürger, laden sie zu einer kostenlosen Kaffeespezialität, einem Kakao oder einer Tasse Tee ein und kommen so mit Ihnen in zwangloser Atmosphäre ins Gespräch.

Neben Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Solingen werden unter anderem auch Expertinnen und Experten der Kriminalprävention vor Ort sein.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind selbstverständlich herzlich zur Berichterstattung in Wort und Bild eingeladen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell