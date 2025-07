POL-GT: Brand eines ehemaligen Polstereibetriebes

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (11.06., 01.55 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Bogenstraße informiert. Das Feuer brach an einem Mercedes Sprinter aus und weitete sich im weiteren Verlauf einen Citroen Pritschenwagen aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte so Schäden an weiteren Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

