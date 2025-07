Polizei Gütersloh

POL-GT: Ergänzende Angaben - Unfall an der Moltkestraße

Gütersloh

Gütersloh (FK) - Bei einem Unfall an der Moltkestraße verletzten sich zwei jugendliche E-Scooter-Fahrer, als sie am Donnerstagabend (10.07., 20.01 Uhr) die Moltkestraße an der Einmündung zur Schulstraße queren wollten. Ein 16-jähriger Gütersloher musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen werden. Beide standen zusammen auf dem E-Scooter, als sie in Höhe eines Fußgängerüberwegs mit dem Opel einer 62-jährigen Frau zusammenstießen. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6074334

Während der Unfallaufnahme gab es unterschiedliche Aussagen dazu, wer den E-Scooter zum Unfallzeitpunt gefahren hat. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 17-jährige Gütersloher vorne auf dem E-Scooter stand, als es zu dem Unfall kam.

Rund um die Unfallstelle versammelten sich am Abend sehr viele Schaulustige. Auch die Landung des Hubschraubers zog sehr viele Menschen an. Die Polizei musste am Landeort einschreiten. Gegen einen 14-jährigen Gütersloher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, da er unangemessene Bilder des Verletzten fertigte. Die Polizei Gütersloh schreitet gegen derart unangemessenes Verhalten konsequent ein.

