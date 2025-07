POL-GT: Steinhagenerin verstirbt bei Unfall

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am 08.07. (15.10 Uhr - 20.00 Uhr) fanden auf der B55 Umgehungsstraße (FR Langenberg) in Rheda-Wiedenbrück Geschwindigkeitsmessungen statt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Teilabschnittsbereich liegt bei 90 km/h. Ein Pkw-Fahrer wurde mit 161 km/h bei erlaubten 90 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Neben einem Bußgeld von 600 Euro sind dafür ...

