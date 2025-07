Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei Gütersloh sucht Zeugen nach Verkehrsgefährdung

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Mittwochnachmittag (09.07., 16.35 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Autofahrer informiert, der in verkehrsgefährdender Art im Ortsteil Mastholte die Rietberger Straße befuhr. Den Erkenntnissen nach, fuhr der Fahrer eines VW in starken Schlangenlinien von Rietberg nach Mastholte auf der Mastholte Straße/ Rietberger Straße sowie im Ort weiter auf der Lippstädter Straße. Hierbei sei der Fahrer immer wieder von der Fahrbahn abgekommen und auch in den Gegenverkehr gefahren. Einige Autofahrer sowie auch der Fahrer eines Traktors hätten ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin informierten Zeugen die Polizei.

Der 74-jährige Rietberger konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen. Nach derzeitigem Stand war seine Fahrweise auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angabe zu dem Geschehen machen oder wurde möglicherweise durch die Fahrweise gefährdet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

