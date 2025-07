Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in Rheda- Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am 08.07. (15.10 Uhr - 20.00 Uhr) fanden auf der B55 Umgehungsstraße (FR Langenberg) in Rheda-Wiedenbrück Geschwindigkeitsmessungen statt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Teilabschnittsbereich liegt bei 90 km/h. Ein Pkw-Fahrer wurde mit 161 km/h bei erlaubten 90 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Neben einem Bußgeld von 600 Euro sind dafür gemäß des bundeseinheitlichen Tatbestandkatalogs ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie zwei Punkte in Flensburg vorgesehen. Bei den Geschwindigkeitsmessungen zur Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus waren insgesamt 601 Fahrzeugführer zu schnell. Gegen 148 Fahrzeugführer werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie mehr als 21 km/h zu schnell unterwegs waren. 452 Fahrzeugführer werden Verwarngelder zahlen müssen. Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen! Insgesamt wurden 3388 Fahrzeuge im Kontrollzeitraum eingemessen. Bei den o.g. 601 Verstößen liegt die Überschreiterquote bei 17,74%.

