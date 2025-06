Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0411 --Polizei stellt Räuber und sucht Zeugen--

Ort: Bremen-Gröpelingen, Walle, Mitte Zeit: 28.06.2025

Am Samstag gelang es der Polizei Bremen, zwei Straßenräuber in den Stadtteilen Gröpelingen und Walle festzunehmen. Dabei zeigten Bürger bemerkenswerte Zivilcourage. In Mitte wurde eine wertvolle Uhr geraubt und die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen wurde einer 51 Jahre alten Frau in der Straße Köhlerhof von einem Radfahrer die Bauchtasche geraubt. Der Täter näherte sich der Frau, die gerade in ihr Auto stieg, auf dem Gehweg und öffnete die Beifahrertür ihres Fahrzeugs. Trotz der Versuche der Bremerin, die Tasche festzuhalten, konnte der Räuber sie mit einem kräftigen Ruck entreißen und flüchtete. Der Polizei gelang es jedoch rasch, den Täter zu fassen. Ein Polizist erblickte in der Gröpelinger Heerstraße eine verdächtige Person, auf die die Beschreibung passte. Als dieser den Streifenwagen sah, warf er das geraubte Handy der Frau unter ein geparktes Auto. Der 26-jährige Mann konnte schnell gestellt und vorläufig festgenommen werden. Weitere Teile der Beute wurden bei ihm gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Am Mittag wartete ein 24-Jähriger an der Haltestelle der Konsul-Smidt-Straße, als ein Räuber ihm eine wertvolle Goldkette vom Hals riss und flüchtete. Zwei couragierte Autofahrer, 37 und 59 Jahre alt, nahmen unabhängig voneinander sofort die Verfolgung auf. Der 37-jährige Mann konnte den Täter schließlich stellen und ihm die Kette wieder abnehmen. Wenige Augenblicke später trafen Einsatzkräfte der Polizei ein und nahmen den 16-jährigen Räuber vorläufig fest. Der marokkanische Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinem Vormund übergeben.

Gegen 15.50 Uhr befand sich ein 64 Jahre alter Mann zusammen mit seiner 21-jährigen Tochter in den Wallanlagen vor dem Denkmal "Der Rosselenker". Ein Unbekannter näherte sich dem Vater und riss ihm die Armbanduhr der Marke "Patek Phillipe Nautilus" aus Edelstahl mit einer doppelten Faltschließe vom Arm und flüchtete. Der Räuber wurde zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunklem Teint und muskulöser Statur beschrieben. Er hatte schwarze Haare zu einem Dutt gebunden, trug eine Cap, ein helles T-Shirt und eine dunkle Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

