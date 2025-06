Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0409 --Räuberduo überfällt Paketzusteller - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Erkelenzer Straße Zeit: 27.06.25, 12.40 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Freitagmittag einen 31 Jahre alten Paketzusteller in Bremen-Osterholz. Sie setzten Reizgas ein und entwendeten mehrere Pakete. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 12:40 Uhr lieferte der Paketbote mehrere Sendungen an ein Mehrparteienhaus in der Erkelenzer Straße aus. Vier der Pakete fielen ihm aufgrund identischer Größe, gleichem Absender und gleichwertigem Inhalt bereits im Vorfeld auf. Eine Zustellung war jedoch nicht möglich, da die auf den Sendungen angegebenen Namen an keiner der Klingel- oder Briefkastenanlagen auffindbar waren.

Als der 31-Jährige die nicht zustellbaren Pakete auf einer Sackkarre zurück zu seinem Fahrzeug transportierte, traten zwei junge Männer hinter einer Hauswand hervor. Einer der Täter sprühte dem Zusteller sofort Reizgas ins Gesicht. Während dieser kurzzeitig die Sicht verlor, ergriffen die Räuber jeweils ein Paket und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Zusteller wurde anschließend vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Das Duo wurde wie folgt beschrieben: Beide etwa 15 bis 18 Jahre alt, einer trug einen hellgrünen Jogginganzug, der zweite war mit einer blauen Jeans und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell