Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Maskierte überfallen Kiosk und werden eingeschlossen

Wuppertal (ots)

Samstagabend (23.08.2025, 21:45 Uhr) überfielen zwei maskierte 
Personen einen Kiosk in der Siegfriedstraße und wurden bei der 
Tatausführung eingeschlossen. 

Die beiden Räuber betraten den Verkaufsraum und forderten unter 
Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Ladenbesitzer 
kam der Aufforderung nicht nach und verschloss stattdessen mittels 
Fernbedienung den Verkaufsraum. 

Die Tatverdächtigen sahen keinen Ausweg und warteten das Eintreffen 
der Polizei ab. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Räuber 
widerstandslos fest und brachten sie zur Wache. Das Tatmittel 
stellten die Beamten sicher. 

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16-Jährige 
(deutsch-mazedonisch, eritreisch), die polizeilich bereits in 
Erscheinung getreten sind. 

Der Kioskbesitzer blieb unverletzt bei dem Überfall.

