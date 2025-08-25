Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Maskierte überfallen Kiosk und werden eingeschlossen

Wuppertal (ots)

Samstagabend (23.08.2025, 21:45 Uhr) überfielen zwei maskierte Personen einen Kiosk in der Siegfriedstraße und wurden bei der Tatausführung eingeschlossen. Die beiden Räuber betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Ladenbesitzer kam der Aufforderung nicht nach und verschloss stattdessen mittels Fernbedienung den Verkaufsraum. Die Tatverdächtigen sahen keinen Ausweg und warteten das Eintreffen der Polizei ab. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Räuber widerstandslos fest und brachten sie zur Wache. Das Tatmittel stellten die Beamten sicher. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16-Jährige (deutsch-mazedonisch, eritreisch), die polizeilich bereits in Erscheinung getreten sind. Der Kioskbesitzer blieb unverletzt bei dem Überfall.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell