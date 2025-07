Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Radler übersehen

Dank seines Helms erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in Staig nur leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 19.30 Uhr war eine 75-Jährige in der Hauptstraße unterwegs. An einer Einmündung bog sie mit ihrem Ford nach links in die Straße Hochsträß ab. Hierbei übersah sie wohl einen Radfahrer. Der 26-Jährige kam ihr mit einem Rennrad entgegen und hatte Vorrang. Der Radfahrer versuchte wohl noch zu bremsen, stieß jedoch gegen den rechten Kotflügel des Pkw und prallte anschließend gegen die Windschutzscheibe. Er trug einen Helm und wurde wohl deshalb zum Glück nur leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.200 Euro geschätzt.

++++1270446 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell