Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.2025, um 00:45 Uhr) nahm die Polizei einen 29-jährigen Kameruner am Bahnhof Wuppertal-Barmen fest. Zuvor traf ein 34 Jahre alter ebenfalls aus Kamerun stammender Mann im Bereich Fischertal und Gewerbeschulstraße zufällig auf zwei Männer. Diese entrissen dem Opfer seine Geldbörse und einen Schuh. Anschließend verletzten sie den Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand im Bereich des Oberarms leicht. Sodann flüchteten die Tatverdächtigen. Das Tatopfer wurde durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Polizisten auf den 29-Jährigen. Die Kontrolle seiner Person ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest und überstellten ihn der Justiz.

