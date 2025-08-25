PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.2025, um 00:45 Uhr) nahm 
die Polizei einen 29-jährigen Kameruner am Bahnhof Wuppertal-Barmen 
fest.

Zuvor traf ein 34 Jahre alter ebenfalls aus Kamerun stammender Mann 
im Bereich Fischertal und Gewerbeschulstraße zufällig auf zwei 
Männer. Diese entrissen dem Opfer seine Geldbörse und einen Schuh. 
Anschließend verletzten sie den Geschädigten mit einem spitzen 
Gegenstand im Bereich des Oberarms leicht. Sodann flüchteten die 
Tatverdächtigen. Das Tatopfer wurde durch eine Rettungswagenbesatzung
erstversorgt.

Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Polizisten auf den 
29-Jährigen. Die Kontrolle seiner Person ergab, dass gegen ihn ein 
offener Haftbefehl vorliegt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen 
fest und überstellten ihn der Justiz.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202-5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:22

    POL-W: W Drei beschädigte Pkw nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am Freitag (22.08.2025, gegen 17:40 Uhr) ereignete sich auf der Uellendahler Straße in Höhe der Einmündung zur Saarstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (21 Jahre) leichte Verletzungen erlitt. Ein 23-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Uellendahler Straße in nördliche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Hinterreifen des Pkw beim Fahrstreifenwechsel eine ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:15

    POL-W: W Kollision zwischen Pkw und Linienbus

    Wuppertal (ots) - Am Samstagmorgen (23.08.2025, gegen 09:25 Uhr) ereignete sich auf der Schwelmer Straße in Höhe der Straße In der Fleute ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Eine 36-jährige Wuppertalerin bog mit ihrem Citroen Berlingo von der Straße In der Fleute nach rechts auf die Schwelmer Straße ein. Dort stieß sie zunächst gegen den Bordstein des Gehwegs und kollidierte ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:54

    POL-W: W Zwei Maskierte überfallen Kiosk und werden eingeschlossen

    Wuppertal (ots) - Samstagabend (23.08.2025, 21:45 Uhr) überfielen zwei maskierte Personen einen Kiosk in der Siegfriedstraße und wurden bei der Tatausführung eingeschlossen. Die beiden Räuber betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Ladenbesitzer kam der Aufforderung nicht nach und verschloss stattdessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren