Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei beschädigte Pkw nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Freitag (22.08.2025, gegen 17:40 Uhr) ereignete sich auf der Uellendahler Straße in Höhe der Einmündung zur Saarstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (21 Jahre) leichte Verletzungen erlitt. Ein 23-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Uellendahler Straße in nördliche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Hinterreifen des Pkw beim Fahrstreifenwechsel eine Verkehrsinsel, wodurch der Wuppertaler vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem VW Polo eines 60-Jährigen kollidierte. In der Folge kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und kam an einer Mauer zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte die Mitfahrerin in der C-Klasse zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 23-Jährigen.

