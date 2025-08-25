PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei beschädigte Pkw nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Freitag (22.08.2025, gegen 17:40 Uhr) ereignete sich auf der 
Uellendahler Straße in Höhe der Einmündung zur Saarstraße ein 
Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (21 Jahre) leichte Verletzungen 
erlitt.

Ein 23-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der 
Uellendahler Straße in nördliche Richtung. Nach bisherigen 
Erkenntnissen touchierte der Hinterreifen des Pkw beim 
Fahrstreifenwechsel eine Verkehrsinsel, wodurch der Wuppertaler 
vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem VW 
Polo eines 60-Jährigen kollidierte. In der Folge kam der Mercedes 
nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und 
kam an einer Mauer zum Stehen.

Der Rettungsdienst brachte die Mitfahrerin in der C-Klasse zur 
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden 
von circa 15.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei den 
Führerschein des 23-Jährigen.

