PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Massive Widerstandshandlung führt zu Festnahme - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 27.08.2025 nahmen Polizeibeamte einen 46-jährigen Deutschen fest, 
der am 18.06.2025 erhebliche Widerstandshandlungen gegen 
Polizeibeamte leistete. 

Gegen den Mann war zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das 
Amtsgericht Wuppertal ein Haftbefehl ergangen. Die Polizei fahndete 
intensiv nach dem Mann und konnte ihn in der Nacht zu Mittwoch im 
Bökerspark in Remscheid festnehmen.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 18.06.2025 einen tätlichen 
Angriff auf Polizeibeamte begangen zu haben.
 
Zuvor zündete der 46-Jährige eine Zeitung eines Zeitungsausstellers 
an und flüchtete anschließend. Im Rahmen der Fahndung trafen die 
Beamten den Tatverdächtigen an und kontrollierten ihn. Dabei leistete
er erheblichen Widerstand. Bei den Handlungen verletzte er mehrere 
Polizeibeamte, u.a. eine Polizeibeamtin schwer. Er schlug den Kopf 
der jungen Frau auf den Asphalt und trat mit dem beschuhten Fuß gegen
ihren Kopf. Die Beamtin wurde im Krankenhaus behandelt. Im Nachgang 
stellten Ärzte weitere Verletzungen fest, die eine Behandlung 
notwendig machten. 

Nachdem die Beamten den Mann am 27.08.2025 festnahmen, wurde er der 
Justiz überstellt. Der Beschuldigte befindet sich in 
Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202-5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren