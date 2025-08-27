Polizei Wuppertal

POL-W: RS Massive Widerstandshandlung führt zu Festnahme - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 27.08.2025 nahmen Polizeibeamte einen 46-jährigen Deutschen fest, der am 18.06.2025 erhebliche Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte leistete. Gegen den Mann war zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Wuppertal ein Haftbefehl ergangen. Die Polizei fahndete intensiv nach dem Mann und konnte ihn in der Nacht zu Mittwoch im Bökerspark in Remscheid festnehmen. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 18.06.2025 einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte begangen zu haben. Zuvor zündete der 46-Jährige eine Zeitung eines Zeitungsausstellers an und flüchtete anschließend. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den Tatverdächtigen an und kontrollierten ihn. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Bei den Handlungen verletzte er mehrere Polizeibeamte, u.a. eine Polizeibeamtin schwer. Er schlug den Kopf der jungen Frau auf den Asphalt und trat mit dem beschuhten Fuß gegen ihren Kopf. Die Beamtin wurde im Krankenhaus behandelt. Im Nachgang stellten Ärzte weitere Verletzungen fest, die eine Behandlung notwendig machten. Nachdem die Beamten den Mann am 27.08.2025 festnahmen, wurde er der Justiz überstellt. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell