Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Steinwurf von der Trasse in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.08.2025, 16:30 Uhr) warfen zwei unbekannte Jugendliche einen Stein von der Nordbahntrasse. Vier Personen waren zu Fuß auf der Straße Bramdelle unterwegs, als neben ihnen eine E-Zigarette zu Boden fiel. Als sie nach oben schauten, sahen sie zwei Jugendliche auf der Trasse. Auf Ansprache, was das solle, warfen die Jugendlichen einen Stein von der Trasse. Eine Person wurde nicht getroffen. Die beiden Personen sind männlich, circa 12 bis 14 Jahre alt, 1,70 m bis 1,80 groß und von schlanker Statur. Einer hat blonde Haare, der andere dunkle. Der blonde Junge war zum Tatzeitpunkt mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, sich unter der 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell