PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Steinwurf von der Trasse in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.08.2025, 16:30 Uhr) warfen zwei unbekannte 
Jugendliche einen Stein von der Nordbahntrasse. 

Vier Personen waren zu Fuß auf der Straße Bramdelle unterwegs, als 
neben ihnen eine E-Zigarette zu Boden fiel. Als sie nach oben 
schauten, sahen sie zwei Jugendliche auf der Trasse. Auf Ansprache, 
was das solle, warfen die Jugendlichen einen Stein von der Trasse. 
Eine Person wurde nicht getroffen. 

Die beiden Personen sind männlich, circa 12 bis 14 Jahre alt, 1,70 m 
bis 1,80 groß und von schlanker Statur. Einer hat blonde Haare, der 
andere dunkle. Der blonde Junge war zum Tatzeitpunkt mit einem hellen
T-Shirt bekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den 
Jugendlichen machen können, sich unter der 0202 284 0 bei der Polizei
zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren