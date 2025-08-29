PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgängerin angefahren - Polizei ermittelt Verdächtigen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (28.08.2025, 15:40 Uhr) kam es in Solingen zu 
einer Unfallflucht, bei dem eine Fußgängerin eine Verletzung erlitt.

Die 55-Jährige überquerte die Tersteegenstraße in Höhe der 
Lützowstraße. Als sie vor dem verkehrsbedingt stehenden Opel Corsa 
eines zunächst Unbekannten vorbeiging, fuhr er mit seinem Fahrzeug 
an. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 55-Jährige erlitt dabei eine 
leichte Verletzung. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt fort.
Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte ein 48-jähriger Mann 
angetroffen werden, der mutmaßlich das Fahrzeug geführt hatte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Hintergründe aufzuklären.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

