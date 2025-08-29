Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgängerin angefahren - Polizei ermittelt Verdächtigen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (28.08.2025, 15:40 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht, bei dem eine Fußgängerin eine Verletzung erlitt. Die 55-Jährige überquerte die Tersteegenstraße in Höhe der Lützowstraße. Als sie vor dem verkehrsbedingt stehenden Opel Corsa eines zunächst Unbekannten vorbeiging, fuhr er mit seinem Fahrzeug an. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 55-Jährige erlitt dabei eine leichte Verletzung. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte ein 48-jähriger Mann angetroffen werden, der mutmaßlich das Fahrzeug geführt hatte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe aufzuklären. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

