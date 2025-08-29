PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Begrüßung der Neuzugänge im PP Wuppertal - Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter zum Fototermin

Wuppertal (ots)

Am 01.09.2025 freuen wir uns - nach aktuellem Stand - über insgesamt 
123 Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst beim Polizeipräsidium 
Wuppertal aufnehmen. Darunter sind 89 frisch ernannte Kommissarinnen 
und Kommissare, die nach erfolgreicher Ausbildung ihrem Ersteinsatz 
bei uns freudig entgegensehen. 

Dieser personelle Zuwachs verstärkt die Polizeiinspektionen in den 
Städten Wuppertal (48), Remscheid (15) und Solingen (4). 
Weitere Neuzugänge erhalten die Direktionen Kriminalität (19) und 
Verkehr (3).
34 Beamtinnen und Beamte wechseln aus anderen Kreispolizeibehörden in
die unterschiedlichen Direktionen unserer Behörde.

Polizeipräsident Markus Röhrl begrüßt unsere "Neuen" im Rahmen einer 
Feierstunde und zur Vereidigung am Montag, den 01.09.2025, im 
Polizeipräsidium Wuppertal.

Als Gast nimmt in diesem Jahr der Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal, Uwe Schneidewind, teil und spricht stellvertretend für die
Oberbürgermeister des Bergischen Städtedreiecks ein Grußwort.

Zu den jeweiligen Fototerminen laden wir Medienvertreterinnen und 
Medienvertreter herzlich ein:

1. Polizeipräsidium in Wuppertal: Um 09:00 Uhr Gruppenfotos mit allen
Neuzugängen und anschließend mit den Wuppertaler Kolleginnen und 
Kollegen vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums. 
(Friedrich-Engels-Allee 228) 

2. Hauptwache in Remscheid: Die neuen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten für Remscheid können gegen 12:00 Uhr fotografiert 
werden. (Quimperplatz 1)

3. Hauptwache in Solingen: Gegen 13:00 Uhr stehen die Solinger 
Neuzugänge für ein Gruppenfoto zur Verfügung. (Kölner Straße 26) 
(cb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

