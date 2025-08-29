Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Begrüßung der Neuzugänge im PP Wuppertal - Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter zum Fototermin

Wuppertal (ots)

Am 01.09.2025 freuen wir uns - nach aktuellem Stand - über insgesamt 123 Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst beim Polizeipräsidium Wuppertal aufnehmen. Darunter sind 89 frisch ernannte Kommissarinnen und Kommissare, die nach erfolgreicher Ausbildung ihrem Ersteinsatz bei uns freudig entgegensehen. Dieser personelle Zuwachs verstärkt die Polizeiinspektionen in den Städten Wuppertal (48), Remscheid (15) und Solingen (4). Weitere Neuzugänge erhalten die Direktionen Kriminalität (19) und Verkehr (3). 34 Beamtinnen und Beamte wechseln aus anderen Kreispolizeibehörden in die unterschiedlichen Direktionen unserer Behörde. Polizeipräsident Markus Röhrl begrüßt unsere "Neuen" im Rahmen einer Feierstunde und zur Vereidigung am Montag, den 01.09.2025, im Polizeipräsidium Wuppertal. Als Gast nimmt in diesem Jahr der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Uwe Schneidewind, teil und spricht stellvertretend für die Oberbürgermeister des Bergischen Städtedreiecks ein Grußwort. Zu den jeweiligen Fototerminen laden wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein: 1. Polizeipräsidium in Wuppertal: Um 09:00 Uhr Gruppenfotos mit allen Neuzugängen und anschließend mit den Wuppertaler Kolleginnen und Kollegen vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums. (Friedrich-Engels-Allee 228) 2. Hauptwache in Remscheid: Die neuen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für Remscheid können gegen 12:00 Uhr fotografiert werden. (Quimperplatz 1) 3. Hauptwache in Solingen: Gegen 13:00 Uhr stehen die Solinger Neuzugänge für ein Gruppenfoto zur Verfügung. (Kölner Straße 26) (cb)

