POL-HS: Putzhilfe stiehlt am ersten Arbeitstag Schmuck und Uhren

Zeugensuche

Wegberg (ots)

Am Donnerstag (23. Oktober) erschien eine bislang unbekannte Frau gegen 10 Uhr zu Probearbeiten an einem Haus im Antoniusweg. Die Bewohner hatten zuvor über eine Anzeige eine Putzhilfe gesucht. Sie hielt sich bis etwa 11.15 Uhr im gesamten Haus für Reinigungsarbeiten auf. Dann verließ sie unter einem Vorwand das Haus und gab an, nach kurzer Zeit wiederzukehren. Dies tat sie jedoch nicht. Mit ihr verschwanden Schmuck und Uhren aus dem Wohnhaus. Die Unbekannte war etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Sie trug eine dunkle enge Leggings-Jeans und einen engen weißen Pullover. Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

