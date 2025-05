Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutmaßliche Bahn-Surfer - Bundespolizei warnt eindringlich vor Lebensgefahr

Osnabrück/Bielefeld (ots)

Nach einem gefährlichen Vorfall auf der Bahnlinie "Haller Willem" warnt die Bundespolizei eindringlich vor der Lebensgefahr durch Bahn-Surfen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei waren zwei augenscheinliche Teenager am Abend des 2. Mai 2025, gegen 20:44 Uhr, am Bahnhaltepunkt in Sutthausen auf einen abfahrbereiten Zug der NordWestBahn aufgesprungen und hatten sich auf dem Dach des Zuges aufgehalten, offenbar in der Absicht, während der Fahrt als sogenannte "Trainsurfer" mitzufahren.

Noch bevor der Zug in Richtung Bielefeld abfuhr, wurden die beiden jungen Menschen bemerkt. Daraufhin glitten sie vom Zugdach herab und verließen zügig den Bahnsteig in unbekannte Richtung. Die Identität der beiden Personen ist bislang nicht bekannt. Videoaufnahmen der Überwachungskameras zeigen, dass sie teilweise vermummt waren. Nach aktuellem Stand handelt es sich bei den Verdächtigen vermutlich um jugendliche Heranwachsende. Zudem gibt es Hinweise, dass sich möglicherweise ein dritter Komplize auf dem Bahnsteig aufgehalten hat.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren des sogenannten "Bahn-Surfens". Der gefährliche Leichtsinn kann schwere Folgen haben. Das Mitfahren auf dem Dach oder an den Seiten von Zügen ist nicht nur illegal, ein Sturz aus großer Höhe kann auch tödlich enden. Die Dächer sind oft rutschig und man verliert, durch die während der Fahrt wirkenden Kräfte, leicht seinen Halt. Die Bundespolizei appelliert an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, mit Jugendlichen über die Gefahren solcher Mutproben zu sprechen und aufzuklären.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zur Identität der beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der 0541-331280 bei der Bundespolizei in Osnabrück zu melden.

