POL-OE: Einbruch in Olper Firma
Olpe (ots)
Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (5. September) auf das Gelände eines Umzugsunternehmens an der Straße "In der Trift" eingedrungen. Sie verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 1:55 Uhr und 2:40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude. Aus einem Büro wurde eine Geldkassette mit einem vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden lag ebenfalls im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
