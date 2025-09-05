PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogentest

Olpe (ots)

Beamte der Polizeiwache Olpe kontrollierten am Donnerstag (4. September) einen 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann war ihnen kurz nach 14:30 Uhr auf der "Kölner Straße" aufgefallen, da er vom Gehweg auf die Fahrbahn einfuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem 38-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht der Polizeibeamten. Nach der daraufhin folgenden Blutprobenentnahme erwartet den Mann nun eine entsprechende Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:43

    POL-OE: Geldbörsen aus zwei Autos in Saalhausen gestohlen

    Lennestadt (ots) - Am Mittwoch (03. September) nahm die Polizei zwei Strafanzeigen auf dem Parkplatz eines Pferdehofes in Saalhausen auf. In der Zeit zwischen 15:33 Uhr und 15:50 Uhr hatten Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür an einem roten VW Polo eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack gestohlen, in welchem sich auch eine Geldbörse befand. Eine solche wurde auch aus einem weiteren blauen VW Polo ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:42

    POL-OE: Autofahrer zweimal innerhalb von wenigen Minuten geblitzt

    Wenden (ots) - Ein Autofahrer wird demnächst unangehme Post von der Bußgeldstelle des Kreises Olpe bekommen. Es drohen ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. Denn die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Olpe staunten am Dienstag (2. September) nicht schlecht, als sie mit dem ESO-Messgerät die Geschwindigkeit am "Peter-Dassis-Ring" in Wenden ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:35

    POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Wegeringhausen

    Drolshagen (ots) - Am Dienstag (02. September) ereignete sich gegen 9:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Kreisstraße 15 und der L708. Eine 20-jährige Autofahrerin war in die L708 eingebogen und dabei mit dem PKW eines 38-Jährigen zusammengestoßen. Dessen Auto prallte im Anschluss gegen den entgegenkommenden PKW einer 42-Jährigen. Während die 42-Jährige unverletzt blieb, zogen sich die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren