Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogentest

Olpe (ots)

Beamte der Polizeiwache Olpe kontrollierten am Donnerstag (4. September) einen 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann war ihnen kurz nach 14:30 Uhr auf der "Kölner Straße" aufgefallen, da er vom Gehweg auf die Fahrbahn einfuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem 38-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht der Polizeibeamten. Nach der daraufhin folgenden Blutprobenentnahme erwartet den Mann nun eine entsprechende Anzeige.

