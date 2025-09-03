PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Wegeringhausen

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (02. September) ereignete sich gegen 9:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Kreisstraße 15 und der L708. Eine 20-jährige Autofahrerin war in die L708 eingebogen und dabei mit dem PKW eines 38-Jährigen zusammengestoßen. Dessen Auto prallte im Anschluss gegen den entgegenkommenden PKW einer 42-Jährigen. Während die 42-Jährige unverletzt blieb, zogen sich die beiden anderen Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

