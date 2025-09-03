POL-OE: Brandursache weiterhin unklar
Lennestadt (ots)
Nach dem Industriebrand am letzten Donnerstag (28. August) in Altenhundem (wir berichteten) steht die Brandursache weiterhin nicht fest. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe haben mittlerweile ihre Arbeit vor Ort aufgenommen und den Brandort auch gemeinsam mit einem Brandursachensachverständigen untersucht. Angaben der Feuerwehr zufolge nahm der Brand im Bereich eines Kofferanhängers seinen Anfang. Dies konnte von den Ermittlern bestätigt werden. Allerdings ließen sich bisher abschließend noch keine Angaben zur Brandursache ableiten. Die Ermittlungen laufen weiter.
