Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brandursache weiterhin unklar

Lennestadt (ots)

Nach dem Industriebrand am letzten Donnerstag (28. August) in Altenhundem (wir berichteten) steht die Brandursache weiterhin nicht fest. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe haben mittlerweile ihre Arbeit vor Ort aufgenommen und den Brandort auch gemeinsam mit einem Brandursachensachverständigen untersucht. Angaben der Feuerwehr zufolge nahm der Brand im Bereich eines Kofferanhängers seinen Anfang. Dies konnte von den Ermittlern bestätigt werden. Allerdings ließen sich bisher abschließend noch keine Angaben zur Brandursache ableiten. Die Ermittlungen laufen weiter.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

