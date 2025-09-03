PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Eine Dieselspur ist möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs an der "Bielefelder Straße" (B55) und der "Bermkestraße". Am Dienstag verlor hier ein 20-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad kurz nach 21 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei konnte den Verursacher der Dieselspur bislang noch nicht ermitteln. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

