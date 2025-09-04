PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörsen aus zwei Autos in Saalhausen gestohlen

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (03. September) nahm die Polizei zwei Strafanzeigen auf dem Parkplatz eines Pferdehofes in Saalhausen auf. In der Zeit zwischen 15:33 Uhr und 15:50 Uhr hatten Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür an einem roten VW Polo eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack gestohlen, in welchem sich auch eine Geldbörse befand. Eine solche wurde auch aus einem weiteren blauen VW Polo entwendet. Hier gelangten der oder die Täter vermutlich über die Heckklappe in das Fahrzeug. Der Sach- und Beuteschaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

