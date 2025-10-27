PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Rohrreinigungsfirma besteht auf Barzahlung
Zeugen gesucht

Heinsberg-Lieck (ots)

Am vergangenen Freitagabend (24. Oktober) traten bei einem Anwohner der Aphovener Straße im Haus Probleme mit den Abflussrohren auf. Er entschloss sich, über das Internet einen Notdienst zu erreichen. Nachdem er seine Daten hinterlassen hatte, kontaktierte ihn ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma ausgab und versprach, umgehend zu kommen. Gegen 21 Uhr kam der Unbekannte und arbeitete etwa drei Stunden im Haus, konnte das Problem allerdings nicht beheben. Trotzdem verlangte er vor Ort eine Barzahlung im mittleren vierstelligen Bereich. Außerdem versprach er, sich um eine Zweitfirma zu kümmern, die er bezahlen wolle, da er selbst den Schaden nicht reparieren konnte. Am Folgetag erschien dann eine weitere Firma, die den Schaden schließlich reparierte und ihre Arbeit auch in Rechnung stellte. Der Mann, der am Freitagabend das Geld kassierte, war etwa Mitte 40 und von kräftiger Statur. Er war zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und dunkelhaarig. Er trug typische Arbeitskleidung und war Brillenträger. Wer hat am 24. Oktober (Freitag) zwischen 21 Uhr und Mitternacht auf der Aphovener Straße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

