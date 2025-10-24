PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Buntmetalldiebe vorläufig festgenommen

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

In der Nacht zu Freitag nahm die Bundespolizei zwei Buntmetalldiebe im Bereich des S-Bahnhofes Hirschgarten vorläufig fest.

Gegen 2:15 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei zwei Personen im Bereich einer Baustelle der Deutschen Bahn AG fest. Die Beamtinnen und Beamten beobachteten das Duo dabei, wie es Buntmetallkabel aufsammelte und für einen Abtransport zurechtschnitt. Hinzugezogene uniformierte Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer im Alter von 32 und 35 Jahren kurz darauf fest. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamtinnen und Beamten einen Bolzenschneider, einen Akku-Trennschleifer sowie rund 20 Meter Buntmetallkabel und stellten diese als Beweismittel sicher.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Diebstahls gegen die beiden bereits polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen. Der 35-Jährige muss sich zudem aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, er hatte betäubungsmittelsuspekte Substanzen bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Einsatzkräfte das Duo wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

