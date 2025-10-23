PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Haftantritt nach Angriff auf Bahnreisende

Brandenburg - Teltow (ots)

Mittwochvormittag griff ein Mann zwei Reisende am Bahnhof Teltow Stadt an. Die anschließende Festnahme des 28-Jährigen brachte einen offenen Haftbefehl zu Tage.

Gegen 9:50 Uhr gerieten drei Männer auf dem Bahnsteig des Bahnhofes Teltow Stadt in eine verbale Auseinandersetzung, in Folge derer ein 28-Jähriger einem 23-Jährigen mit einem Reinigungsgerät gegen den Kopf geschlagen haben soll. Mit Unterstützung seines 25-jährigen Begleiters gelang es dem Reisenden, den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten. Bei der anschließenden Festnahme beleidigte der 28-Jährige die Einsatzkräfte und trat einem Beamten gegen das Bein.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen räuberischen Diebstahls gegen den russischen Staatsangehörigen vorlag.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten die Einsatzkräfte den Mann an eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

