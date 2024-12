Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 03.12.2024 zum 04.12.2024 vergeblich versucht, in das Büro einer Versicherung in der Gabelentzstraße einzubrechen. Ein Verantwortlicher stellte früh um 08:30 Uhr erhebliche Einbruchsspuren an der Eingangstür der Versicherung fest. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 313415/2024 entgegen (Tel. 03447/4710).

