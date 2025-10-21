PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender in S-Bahn mit Messer bedroht

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag soll ein Mann einen Reisenden innerhalb einer S-Bahn mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest.

Gegen 00:30 Uhr gerieten zwei Männer innerhalb einer am Bahnhof Berlin Ostkreuz stehenden S-Bahn der Linie 7 in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden schließlich ein Messer gezogen und dies in einer bedrohlichen Art und Weise in Richtung des anderen Mannes gehalten haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen ihn kurz darauf im Bahnhof fest. Bei der Durchsuchung des 25-jährigen kamerunischen Staatsangehörigen fanden die Beamtinnen und Beamten ein Messer und stellten dieses sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Bedrohung sowie aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den bereits polizeibekannten 25-Jährigen ein. Da sich der kamerunische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt, wird zudem aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamtinnen und Beamten den Mann auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:43

    BPOLD-B: Bahnmitarbeitende angegriffen und bedroht

    Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots) - Montagmorgen griffen zwei junge Männer eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG nach einer verbalen Auseinandersetzung am S-Bahnhof Südende an. Die Bundespolizei fahndete nach den flüchtigen Angreifern und nahm sie kurz darauf vorläufig fest. Gegen 9:15 Uhr gerieten zwei Männer mit einer Streife der DB Sicherheit beim Halt einer S-Bahn der Linie 26 am S-Bahnhof Südende in eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:42

    BPOLD-B: Auf dem Weg zum Dienst - Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

    Berlin - Pankow (ots) - Samstagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn bestohlen hatte. Gegen 5 Uhr bemerkten zwei Einsatzkräfte der Bundespolizei auf ihrem Weg zum Dienst, wie ein Mann einem schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie 41 während der Fahrt zwischen den S-Bahnhöfen Bornholmer ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:40

    BPOLD-B: Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

    Berlin-Treptow-Köpenick (ots) - Freitagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer fest, nachdem diese eine Schallschutzwand besprüht hatten. Gegen 1:40 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei zwei Personen beim Besprühen einer Schallschutzwand zwischen den Bahnhöfen Berlin-Köpenick und Berlin-Hirschgarten fest. Die Beamtinnen und Beamten nahmen eine 18-Jährige und einen 44-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren