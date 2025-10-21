Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender in S-Bahn mit Messer bedroht

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag soll ein Mann einen Reisenden innerhalb einer S-Bahn mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest.

Gegen 00:30 Uhr gerieten zwei Männer innerhalb einer am Bahnhof Berlin Ostkreuz stehenden S-Bahn der Linie 7 in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden schließlich ein Messer gezogen und dies in einer bedrohlichen Art und Weise in Richtung des anderen Mannes gehalten haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen ihn kurz darauf im Bahnhof fest. Bei der Durchsuchung des 25-jährigen kamerunischen Staatsangehörigen fanden die Beamtinnen und Beamten ein Messer und stellten dieses sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Bedrohung sowie aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den bereits polizeibekannten 25-Jährigen ein. Da sich der kamerunische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt, wird zudem aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamtinnen und Beamten den Mann auf freien Fuß.

