Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Auf dem Weg zum Dienst - Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Berlin - Pankow (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn bestohlen hatte.

Gegen 5 Uhr bemerkten zwei Einsatzkräfte der Bundespolizei auf ihrem Weg zum Dienst, wie ein Mann einem schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie 41 während der Fahrt zwischen den S-Bahnhöfen Bornholmer Straße und Schönhauser Allee ein Mobiltelefon entwendete. Die Beamten gaben sich daraufhin als Polizisten zu erkennen und nahmen den deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fanden die Beamten neben dem Mobiltelefon des beobachteten Diebstahls ein weiteres Smartphone auf und stellten dieses als Beweismittel sicher. Den schlafenden 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen weckten sie und gaben ihm sein Mobiltelefon zurück. Eine Streife der Bundespolizei übernahm den 42-Jährigen am Bahnhof Berlin-Ostkreuz.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Diebstahls gegen den Polizeibekannten ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Deutschen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

