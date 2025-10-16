BPOLD-B: Reisender am S-Bahnhof Warschauer Straße mit Messer bedroht
Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)
In der Nacht zu Donnerstag soll ein Mann einen Reisenden nach dem Ausstieg aus einer S-Bahn der Linie 3 unvermittelt mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest.
Gegen 1 Uhr morgens stiegen zwei Männer beim Halt am S-Bahnhof Warschauer Straße aus einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn der Linie 3 aus. Auf dem Bahnsteig soll sich einer der beiden Männer unvermittelt zu dem anderen Mann umgedreht, ein Messer aus dem Hosenbund gezogen und ihm unter Vorhalt des Messers verbal gedroht haben.
Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen kurz darauf vorläufig fest und stellten das Messer sicher, welches der Mann in der Zwischenzeit ins Gleisbett geworfen hatte.
Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen und leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Bedrohung sowie wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den polizeibekannten 26-jährigen Deutschen ein.
