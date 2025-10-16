PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Rollstuhlfahrer mit Eisenstange angegriffen

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Mittwochabend ging ein Mann am Bahnhof Berlin Südkreuz mit einer Eisenstange auf einen Rollstuhlfahrer los. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest.

Gegen 23:15 Uhr griff ein Mann den Rollstuhlfahrer aus bislang ungeklärten Gründen unvermittelt auf dem Bahnsteig an. Dabei schlug er mehrmals mit einer Eisenstange auf den Rollstuhlfahrer ein, sodass dieser aus seinem Rollstuhl auf den Boden fiel. Als der Mann versuchte sich aufzurichten, trat der Angreifer mit dem Fuß gegen den Kopf des Rollstuhlfahrers. Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG unterbanden mit Unterstützung eines Zeugen weitere körperliche Angriffe. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 42-jährigen rumänischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des 47-jährigen polnischen Staatsangehörigen vor Ort medizinisch.

Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen, stellte die Eisenstange sicher und leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den polizeibekannten Rumänen ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen führten die Beamtinnen und Beamten den 42-Jährigen einem Richter zur Entscheidung über dessen Inhaftierung vor.

