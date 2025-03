POL-PDMY: Nachtrag Schwerer Verkehrsunfall Bad Breisig

Mendig (ots) - Am Samstag, 29.03.2025 gegen 15:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Mendig. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen VW Golf die Heidenstockstraße in Mendig in Richtung Poststraße. Auf Höhe der letzten Engstelle kam ihm ein weißer VW, vermutlich SUV, mittig der Fahrbahn entgegen. Aufgrund dessen musste der Golf-Fahrer nach rechts auf den ...

