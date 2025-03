Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer -Zeugenaufruf-

Wassenach (ots)

Am heutigen 28.03.2025 wurde die Polizei Remagen gegen 11:50 Uhr über einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers in Kenntnis gesetzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine Fahrzeugkolonne die L113 aus Richtung Bad Tönisstein kommend in Fahrtrichtung Wassenach. Im Zuge eines Überholvorgangs kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde in der Folge in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde das spezialisierte Verkehrsunfall Aufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz hinzugezogen. Ebenso waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Die L113 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Die Vollsperrung dürfte noch bis etwa 17:00 Uhr bestehen. Die Polizei Remagen bittet Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Remagen unter 02642-93820 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell