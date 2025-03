Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erlebnistage bei der Polizei

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Ahrweiler möchte Interessierten Einblicke in den spannenden Polizeialltag geben und bietet hierzu gleich zwei nicht alltägliche Events an. Bei der Veranstaltung `Fit like a cop´ haben Berufsinteressierte die Möglichkeit mit Polizeibeamten zu trainieren und sich zu messen. Außerdem können die Teilnehmer in einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Trainingsprogramm testen, ob der jeweilige momentane Trainingszustand ausreichen würde, den polizeilichen Einstellungstest zu bestehen.

Unter anderem kann ein kompletter Schutzanzug mit Protektoren angelegt werden, um unter erschwerten Bedingungen einen Parcours zu durchlaufen. Die Teilnehmer/-innen bekommen eine Vorstellung davon, wie anstrengend das Tragen dieser Ausrüstung inklusive Schutzhelm und Schutzschild ist. Im Anschluss an die Sportveranstaltung stehen die Polizeibeamte gerne noch für eine offene Fragerunde zur Verfügung.

`Fit like a cop´ findet am Samstag, 29. März 2025 von 10:00 - 13:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Ahrweiler, Max-Planck-Straße 2, statt.

Die weitere Möglichkeit, tiefe Einblicke in den Beruf einer Polizistin/eines Polizisten zu erhalten, bietet ein 3-tägiges Schnupper- & Erlebnispraktikum in den Osterferien.

Während dieser 3 Erlebnistage lernen Interessierte u.a. die Dienstelle und die Einsatzausrüstung der Polizei sowie die Bewerbungsvoraussetzungen des Berufs kennen. Ganz nebenbei erfährt man auch die ein oder andere Anekdote aus dem Polizeialltag. Eine Fahrt zur Polizeihochschule des Landes Rheinland-Pfalz ist ebenso vorgesehen, wo ein Tag der offenen Tür mit verschiedenen Stationen auf die Berufsinteressierten wartet. Am letzten Tag wird die Arbeit der Kriminalpolizei durch zwei Beamte der Kriminalinspektion Mayen vorgestellt. Mit im Gepäck haben sie einen fingierten Fall, den die Teilnehmer gemeinsam lösen werden. Nach diesen 3 sehr intensiven Erlebnistagen wird eine Einschätzung möglich sein, ob der Beruf passt oder vielleicht auch nicht.

Das Schnupperpraktikum findet statt vom 15.-17. April 2025 auf der Polizeiinspektion Ahrweiler, Max-Planck-Straße 2. Kurzfristige Anmeldungen können noch per Mail an pibadneuenahr-ahrweiler.einstellungsberatung@polizei.rlp.de abgegeben werden. Ansprechpartnerin ist PHK´in Mausberg Henriques.

Wir heißen Pressevertreter der lokalen Presse zu beiden Veranstaltungen herzlich willkommen.

