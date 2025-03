Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Im Keutel (ots)

Am 24.03.2025, wurde in der Zeit von ca. 14:50 Uhr bis 15:15 Uhr, ein parkendender, grauer, Pkw, VW-Golf, auf dem Parkplatz im Keutel, bei einem Ausparkmanöver durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 900.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

