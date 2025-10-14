PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann mit Schreckschusswaffe im Gleisbereich unterwegs

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Montagabend musste eine S-Bahn der Linie 7 eine Schnellbremsung einleiten, da sich ein Mann zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Warschauer Straße im Gleisbereich aufhielt.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte der Triebfahrzeugführer der S-Bahn einen Mann im Gleisbereich und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG begleiteten den Mann nach erfolgter Streckensperrung aus dem Gefahrenbereich und übergaben ihn an alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei. Bei der Durchsuchung des 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen fanden die Beamtinnen und Beamten eine Schreckschusswaffe mit leerem Magazin.

Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher und ermittelt aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Polizeibekannten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den 38-Jährigen auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

