Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Scharfe Schusswaffe im Hosenbund - Festnahme

Berlin - Neukölln (ots)

Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine scharfe Schusswaffe mitführte.

Gegen 17:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am S-Bahnhof Neukölln einen Mann im Rahmen der Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Berlin zum Verbot des Mitführens von Waffen und gefährlichen Gegenständen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten eine im hinteren Hosenbund mitgeführte Schusswaffe samt Munition auf.

Eine Berechtigung für den Umgang mit der Waffe konnte der Mann nicht vorweisen. Die Einsatzkräfte nahmen den irakischen Staatsangehörigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Schusswaffe.

Anschließend übernahm die Polizei Berlin die Bearbeitung des Sachverhaltes. Die Beamtinnen und Beamten erwirkten eine Anordnung zur Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen. Die im Beisein der Bundespolizei durchgeführte Wohnungsdurchsuchung verlief ergebnislos.

Die Polizei Berlin ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den polizeibekannten Iraker.

