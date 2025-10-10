PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Scharfe Schusswaffe im Hosenbund - Festnahme

Berlin - Neukölln (ots)

Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine scharfe Schusswaffe mitführte.

Gegen 17:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am S-Bahnhof Neukölln einen Mann im Rahmen der Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Berlin zum Verbot des Mitführens von Waffen und gefährlichen Gegenständen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten eine im hinteren Hosenbund mitgeführte Schusswaffe samt Munition auf.

Eine Berechtigung für den Umgang mit der Waffe konnte der Mann nicht vorweisen. Die Einsatzkräfte nahmen den irakischen Staatsangehörigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Schusswaffe.

Anschließend übernahm die Polizei Berlin die Bearbeitung des Sachverhaltes. Die Beamtinnen und Beamten erwirkten eine Anordnung zur Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen. Die im Beisein der Bundespolizei durchgeführte Wohnungsdurchsuchung verlief ergebnislos.

Die Polizei Berlin ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den polizeibekannten Iraker.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 01.10.2025 – 15:13

    BPOLD-B: Einschleusung in Nordbrandenburg verhindert - Schleuser vorläufig festgenommen

    Gartz (Oder) (ots) - In der Nacht zu Dienstag deckten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Einschleusung von drei Personen auf. Den mutmaßlichen Schleuser nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest. Gegen 1:30 Uhr kontrollierte eine Streife der gemeinsamen operativen Fahndungsgruppe von Landes-, Bundespolizei und Zoll auf der Autobahn 11 in Randowbruch ein PKW ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 14:34

    BPOLD-B: Zeugen gesucht - Frau in S41 geschlagen

    Berlin - Neukölln (ots) - Nachdem Dienstagabend ein Mann eine Frau sowie einen couragierten Zeugen innerhalb einer S-Bahn am S-Bahnhof Berlin Sonnenallee angegriffen haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Gegen 19:45 Uhr sollen ein Mann und die Frau in einer S-Bahn der Linie S41 zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Im weiteren Verlauf soll er ihr beim Halt am S-Bahnhof Berlin ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:41

    BPOLD-B: Übergriff auf Fußballfan am S-Bahnhof Jannowitzbrücke

    Berlin - Mitte (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es im Vorfeld einer Bundesliga Begegnung zu einem Einsatz der Bundespolizei am S-Bahnhof Jannowitzbrücke. Gegen 16 Uhr soll es auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Jannowitzbrücke aus einer Gruppe von über 200 Personen heraus zu körperlichen Übergriffen auf einen Gastfan gekommen sein. Ein 27-jähriger Deutscher soll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren