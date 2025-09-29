Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Übergriff auf Fußballfan am S-Bahnhof Jannowitzbrücke

Berlin - Mitte (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Vorfeld einer Bundesliga Begegnung zu einem Einsatz der Bundespolizei am S-Bahnhof Jannowitzbrücke.

Gegen 16 Uhr soll es auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Jannowitzbrücke aus einer Gruppe von über 200 Personen heraus zu körperlichen Übergriffen auf einen Gastfan gekommen sein. Ein 27-jähriger Deutscher soll dabei zu Boden gerissen und von mehreren Personen geschlagen worden sein. Anschließend sollen ihm eine Tasche und ein Fanschal gestohlen worden sein. Die Heimfans begaben sich daraufhin in eine bereitstehende S-Bahn in Richtung Köpenick, in welcher sie Überwachungskameras abklebten und diverse Schutzbewaffnungen sowie Vermummungsutensilien aus dem Zug warfen.

Die Bundespolizei unterband die Weiterfahrt des Zuges und erreichte mit Einsatzkräften der Bundesbereitschaftspolizei den Bahnhof. Da sich die Beteiligten des Übergriffs auch nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamtinnen und Beamten nicht zu erkennen gaben und sich die Fangruppierung entsprechend solidarisierte, erfolgte eine Räumung des Zuges. Die Einsatzkräfte stellten anschließend die Identitäten von insgesamt 223 Personen fest und brachten mehrere Verstöße gegen das Versammlungs- und Ordnungswidrigkeitengesetz zur Anzeige. Insgesamt stellte die Bundespolizei 8 Paar Quarzhandschuhe, 64 Mundschutze, 25 Vermummungsgegenstände, 6 Farbspraydosen sowie weitere Fanutensilien sicher. Auch vier Fanschals der gegnerischen Mannschaft fanden die Einsatzkräfte im Rahmen der Durchsuchungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Fangruppe geschlossen, gegen 19 Uhr zum Stadion an der Alten Försterei.

Die Bundespolizei leitete im Zusammenhang mit dem Übergriff Ermittlungen aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Raubes ein und sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen vom Bahnhof.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell