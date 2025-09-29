Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Jugendgruppe prügelt auf Reisende am S-Bahnhof ein

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg: (ots)

Sonntagmorgen griffen mehrere Personen aus einer Gruppe heraus zwei Männer am S-Bahnhof Warschauer Straße an und schlugen und traten gemeinschaftlich auf diese ein. Die Einsatzkräfte nahmen 9 Personen vorläufig fest.

Gegen 3:40 Uhr gerieten zwei Reisende auf dem S-Bahnsteig in eine verbale Auseinandersetzung mit einer neunköpfigen Jugendgruppe. Im weiteren Verlauf sollen die Personen abwechselnd, teilweise aber auch gemeinschaftlich, auf die beiden polnischen Staatsangehörigen im Alter von 22 und 32 Jahren eingeschlagen und -getreten haben. Alarmierte Einsatzkräfte von Bundespolizei und Polizei Berlin stellten die Identitäten aller Beteiligten fest. Die beiden Polen erlitten durch die Angriffe diverse Hämatome am gesamten Körper, lehnten eine ärztliche Versorgung jedoch ab.

Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen und ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen drei deutsche, vier russische, einen rumänischen, sowie einen ukrainischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren. Ein 18-jähriger Russe hielt sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamtinnen und Beamten die bereits polizeibekannten Personen wieder auf freien Fuß. Einen 15-Jährigen übergaben die Einsatzkräfte an den Kinder- und-Jugendnotdienst.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell