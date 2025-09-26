Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach körperlicher Auseinandersetzung am Ostkreuz

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Donnerstagabend gerieten mehrere junge Männer am Bahnhof Berlin-Ostkreuz in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Bundespolizei stellte einen der flüchtigen Angreifer kurze Zeit später und nahm ihn vorläufig fest.

Gegen 19:15 Uhr geriet ein 22-Jähriger auf dem Bahnsteig in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei Männern einer Personengruppe, nachdem er einen der Männer im Vorbeigehen angerempelt haben soll. In Folge dessen soll einer der beiden Männer mit einem Handy in der Hand auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben, bis Zeugen dazwischengingen und die Personen voneinander trennten. Die beiden Angreifer flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden auf den aus der Nase blutenden 22-Jährigen aufmerksam und riefen einen Rettungswagen zur medizinischen Versorgung des Deutschen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Angreifern verlief zunächst ohne Ergebnis.

Gegen 20:30 Uhr erkannten die Beamtinnen und Beamten einen der Tatverdächtigen, ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger, anhand von Videoaufzeichnungen sowie einer Personenbeschreibung am S-Bahnhof Warschauer Straße wieder und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 18-jährigen Syrer sowie den zweiten, bislang unbekannten Angreifer ein. Gegen den 22-jährigen Deutschen wird wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung ermittelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 18-Jährige seinen Weg fortsetzen. Der 22-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide sind bereits polizeibekannt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell