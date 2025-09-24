PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin (ots)

Monatlich wurden in den Jahren 2021 bis August 2025 die in der als Anlage beigefügten Pressemitteilung veröffentlichten Feststellungen unerlaubt eingereister Personen durch die Bundespolizeidirektion Berlin getroffen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 11:55

    BPOLD-B: Taschendiebe auf frischer Tat am Bahnhof Ahrensfelde festgenommen

    Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - Samstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, die zuvor schlafende Reisende in einer S-Bahn der Linie S7 bestohlen hatten. Gegen 5:30 Uhr fiel zivilen Einsatzkräften der Bundespolizei das Duo bei der Einfahrt der S-Bahn am Bahnhof Ahrensfelde ins Auge. Die Beamtinnen und Beamten bemerkten, wie die Männer ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 12:46

    BPOLD-B: Schallschutzwand besprüht - 5 Männer festgenommen

    Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - In der Nacht zu Donnerstag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei fünf Männer fest, die zuvor eine Schallschutzwand am Bahnhof Hirschgarten besprühten. Gegen 0 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei fünf Personen in der Nähe des Bahnhofes Hirschgarten fest. Während zwei Männer die Schallschutzwand am Bahnhof Hirschgarten auf einer Fläche von ca. 23 ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:40

    BPOLD-B: Handys rechtswidrig zugeeignet - Duo durch Bundespolizei festgenommen

    Berlin - Mitte (ots) - Mittwochvormittag nahm die Bundespolizei zwei Frauen im Berliner Hauptbahnhof vorläufig fest, nachdem diese mindestens ein Mobiltelefon unterschlagen haben sollen. Gegen 10 Uhr sollen zwei Frauen zunächst eine Reisende im Berliner Hauptbahnhof um Geld gebeten haben, als diese vor ihrem Reisegepäck hockte. Beim Aufstehen soll sie ihr Smartphone ...

    mehr
