Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe auf frischer Tat am Bahnhof Ahrensfelde festgenommen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, die zuvor schlafende Reisende in einer S-Bahn der Linie S7 bestohlen hatten.

Gegen 5:30 Uhr fiel zivilen Einsatzkräften der Bundespolizei das Duo bei der Einfahrt der S-Bahn am Bahnhof Ahrensfelde ins Auge. Die Beamtinnen und Beamten bemerkten, wie die Männer zeitgleich zwei schlafende Reisende bestahlen und nahmen beide vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei den 34- und 21-jährigen, staatenlosen Männern neben vier Mobiltelefonen, einer Geldbörse samt Kreditkarte, Bargeld, einer Musikbox und einem Seitenschneider auch betäubungsmittelsuspekte Substanzen. Die Beamtinnen und Beamten konnten einem 26-jährigen portugiesischen und einem 29-jährigen russischen Staatsangehörigen eine Geldbörse, ein Smartphone sowie eine Musikbox vor Ort zurückgeben. Das weitere Diebesgut stellten sie sicher.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie wegen einfachen Diebstahls gegen die beiden Männer. Der 21-Jährige muss sich zudem aufgrund des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte beide wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell