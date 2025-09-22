PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe auf frischer Tat am Bahnhof Ahrensfelde festgenommen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, die zuvor schlafende Reisende in einer S-Bahn der Linie S7 bestohlen hatten.

Gegen 5:30 Uhr fiel zivilen Einsatzkräften der Bundespolizei das Duo bei der Einfahrt der S-Bahn am Bahnhof Ahrensfelde ins Auge. Die Beamtinnen und Beamten bemerkten, wie die Männer zeitgleich zwei schlafende Reisende bestahlen und nahmen beide vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei den 34- und 21-jährigen, staatenlosen Männern neben vier Mobiltelefonen, einer Geldbörse samt Kreditkarte, Bargeld, einer Musikbox und einem Seitenschneider auch betäubungsmittelsuspekte Substanzen. Die Beamtinnen und Beamten konnten einem 26-jährigen portugiesischen und einem 29-jährigen russischen Staatsangehörigen eine Geldbörse, ein Smartphone sowie eine Musikbox vor Ort zurückgeben. Das weitere Diebesgut stellten sie sicher.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie wegen einfachen Diebstahls gegen die beiden Männer. Der 21-Jährige muss sich zudem aufgrund des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte beide wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:46

    BPOLD-B: Schallschutzwand besprüht - 5 Männer festgenommen

    Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - In der Nacht zu Donnerstag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei fünf Männer fest, die zuvor eine Schallschutzwand am Bahnhof Hirschgarten besprühten. Gegen 0 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei fünf Personen in der Nähe des Bahnhofes Hirschgarten fest. Während zwei Männer die Schallschutzwand am Bahnhof Hirschgarten auf einer Fläche von ca. 23 ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:40

    BPOLD-B: Handys rechtswidrig zugeeignet - Duo durch Bundespolizei festgenommen

    Berlin - Mitte (ots) - Mittwochvormittag nahm die Bundespolizei zwei Frauen im Berliner Hauptbahnhof vorläufig fest, nachdem diese mindestens ein Mobiltelefon unterschlagen haben sollen. Gegen 10 Uhr sollen zwei Frauen zunächst eine Reisende im Berliner Hauptbahnhof um Geld gebeten haben, als diese vor ihrem Reisegepäck hockte. Beim Aufstehen soll sie ihr Smartphone ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:29

    BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Frankfurt (Oder)

    Frankfurt (Oder) (ots) - Mittwochmittag konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) zwei Haftbefehle vollstrecken. Gegen 11 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann, der als Fußgänger über die Frankfurter Stadtbrücke aus Polen kam. Die Überprüfung der Personalien des 27-Jährigen ergab, dass gegen den polnischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren