Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schallschutzwand besprüht - 5 Männer festgenommen

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

In der Nacht zu Donnerstag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei fünf Männer fest, die zuvor eine Schallschutzwand am Bahnhof Hirschgarten besprühten.

Gegen 0 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei fünf Personen in der Nähe des Bahnhofes Hirschgarten fest. Während zwei Männer die Schallschutzwand am Bahnhof Hirschgarten auf einer Fläche von ca. 23 Quadratmetern besprühten, sicherten drei weitere Männer die Tathandlung ab. Nach Vollendung der Tathandlung verließen die zwei Sprayer den Gleisbereich über ein Baustellengelände.

Die Beamtinnen und Beamten stellten die Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren vor Ort und nahmen sie vorläufig fest. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte diverse Sprayer-Utensilien als Beweismaterial sicher.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die vier deutschen und einen irakischen Staatsangehörigen. Gegen das Sprayerduo leitete die Streife zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die Gruppe auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

